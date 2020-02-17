Испания

Наставник также остался доволен возвращением Эдена Азара.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход поединка против Сельты (2:2).

"Из-за усилий, которые мы приложили, мне обидно терять два очка, но я также испытываю удовлетворение из-за того, что мы делали на поле. Мы потеряли два очка дома. Нелегко вернуться в игру после такого гола — Денис Суарес отдал феноменальный пас".

"Трудно все время быть в игре. Порой не всегда команда может хорошо защищаться, но в целом у нас все неплохо в обороне".

Также француз остался удовлетворен игрой Гарета Бэйла и Эдена Азара.

"Да, я доволен всеми. Хорошо, что вернулся Азар. Он играл 70 минут, как и было запланировано, и он был хорош", — цитирует Зидана AS.

Вашему вниманию видеообзор матча Реал — Сельта.

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