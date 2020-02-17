Испания

Ла Лига дала "зеленый свет" на подписание каталонской команде нового футболиста.

Начиная с этого понедельника у Барселоны есть 15 дней, чтобы подписать форварда, сообщает ccma.cat.

Источник информирует, что Ла Лига разрешила "блаугранас" найти замену травмированному Усману Дембеле, который будет отсутствовать порядка шести месяцев.

Барселона может подписать нападающего из первого или второго дивизиона Испании, а также свободного агента.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала предложение по форварду Бетиса Лорену Морону. Также стало известно, что "сине-гранатовые" готовы активировать клаусулу Лаутаро Мартинеса до 15 июля.

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