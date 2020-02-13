Испания

Лорен Морон может продолжить карьеру на Камп Ноу.

Барселона испытывает кадровые проблемы в атакующей линии из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, поэтому каталонцы этой зимой отчаянно пытаются подписать форварда.

Как сообщает Marca, руководство "сине-гранатовых", после многочисленных неудач, заинтересовалось услугами нападающего Бетиса Лорена Морона и предложило за него 15 миллионов евро.

"Зелено-белые", в свою очередь, не намерены расставаться с 26-летним испанцем, по крайней мере за вышеупомянутую сумму. Бетис планирует выручить за своего футболиста 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лорен Морон провел в составе Бетиса 25 поединков, в которых он забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона и Сосьедад согласовали трансфер Виллиана Жозе, который должен обойтись каталонскому клубу в 35 миллионов евро.

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