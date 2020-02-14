Ряд европеских грандов ведет борьбу за аргентинского форварда.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
14 февраля 2020, 13:45
Слухи касательно возможного трансфера нападающего Интера Лаутаро Мартинеса следующим летом продолжают набирать обороты.
Как сообщает Mundo Deportivo, руководство Барселоны провело встречу, главной целью которой был вопрос о целесообразности выкупа 22-летнего аргентинца после завершения текущего сезона.
Стоит отметить, что потенциальный покупатель может до 15 июля активировать клаусулу в 111 миллионов евро, прописанную в контракте Мартинеса.
Барселона готова потратить на футболиста эту сумму, однако главная проблема — конкуренция с другими клубами. В услугах Лаутаро заинтересованы Челси и Манчестер Сити, а ранее стало известно, что Реал также готов выкупить контракт аргентинца.
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