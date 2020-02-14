Испания

Ряд европеских грандов ведет борьбу за аргентинского форварда.

Слухи касательно возможного трансфера нападающего Интера Лаутаро Мартинеса следующим летом продолжают набирать обороты.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство Барселоны провело встречу, главной целью которой был вопрос о целесообразности выкупа 22-летнего аргентинца после завершения текущего сезона.

Стоит отметить, что потенциальный покупатель может до 15 июля активировать клаусулу в 111 миллионов евро, прописанную в контракте Мартинеса.

Барселона готова потратить на футболиста эту сумму, однако главная проблема — конкуренция с другими клубами. В услугах Лаутаро заинтересованы Челси и Манчестер Сити, а ранее стало известно, что Реал также готов выкупить контракт аргентинца.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.