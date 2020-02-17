Легендарный вратарь Икер Касильяс может возглавить испанский футбол.
Икер Касильяс, Getty Images
17 февраля 2020, 17:30
Икер Касильяс подтвердил, что намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.
"Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента, когда состоятся выборы главы федерации футбола", – написал в своем Твиттере Касильяс.
Выборы президента Королевской федерации футбола Испании должны пройти в нынешнем году. Ныне организацию возглавляет Луис Рубиалес.
Сейчас экс-вратарь Реала и сборной Испании продолжает восстанавливаться после сердечного приступа, который голкипер Порту перенес в мае прошлого года.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.