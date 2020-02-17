Испания

Легендарный вратарь Икер Касильяс может возглавить испанский футбол.

Икер Касильяс подтвердил, что намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

"Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента, когда состоятся выборы главы федерации футбола", – написал в своем Твиттере Касильяс.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Выборы президента Королевской федерации футбола Испании должны пройти в нынешнем году. Ныне организацию возглавляет Луис Рубиалес.

Сейчас экс-вратарь Реала и сборной Испании продолжает восстанавливаться после сердечного приступа, который голкипер Порту перенес в мае прошлого года.

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