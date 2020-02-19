Испания

Лидер "сине-гранатовых" прокомментировал скандальный инцидент.

СМИ начали распространять информацию, что Барселона потратила порядка 1 миллиона евро на поддержку Хосепа Бартомеу в прессе, очерняя конкурентов и некоторых игроков.

Клуб оперативно сделал объявление, опровергнув данную информацию. После этого президент Барселоны собрал лидеров команды и объяснил им ситуацию.

Тем не менее, Лионель Месси не торопится делать выводы — аргентинцу данная ситуация кажется странной.

"Меня это все удивило, потому что я не был здесь, просто путешествовал. Когда я приехал, узнал немного обо всем. Президент сказал нам то же самое, что он заявил на пресс-конференции. Какова была ситуация, что случилось — я не могу сказать. Он сказал нам наедине все то же самое, что говорил всем.

Убедил ли он меня? Правда в том, что мне кажется странным, когда что-то подобное происходит. Руководство также сказало, что представят доказательства. Нам нужно подождать, чтобы понять, правда это или нет" – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее Лионель Месси хотел увольнения Хосепа Бартомеу.