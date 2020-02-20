Испания

Датский нападающий каталонцев определился с игровым номером в новом клубе.

Новичок Барселоны нападающий Мартин Брайтвейт будет играть за каталонцев под 19-м номером, сообщил официальный сайт клуба.

19-й номер освободился в Барселоне зимой после ухода Карлеса Аленьи в Бетис. До этого он принадлежал Кевину-Принсу Боатенгу, который посреди прошлого сезона был арендован у Сассуоло в качестве подмены для Луиса Суареса. За полгода ганец не забил ни одного гола за Барселону.

"Сине-гранатовым" разрешили подписать нападающего в связи с серьезными травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Каталонцы выплатили клаусулу Брайтвейта. Примечательно, что Леганесу не разрешили подписать замену Мартину.