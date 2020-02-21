Абидаль: Я многому научился, есть вещи, которые должны решаться внутри клуба

Испания

Француз сделал определенные выводы после конфликта с Месси.

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль признал свою ошибку в "вынесении ссоры из избы". Напомним, француз публично рассказал, как принималось решение по увольнению Эрнесто Вальверде, тем самым спровоцировав будущий конфликт с Лионелем Месси.

Аргентинец незамедлительно ответил своему бывшему партнеру по раздевалке. После этого появилась информация о возможном увольнении Абидаля, однако, немногим позже ситуацию все же удалось урегулировать.

"Я многому научился за эти несколько дней. Понял, что есть вещи, которые должны решаться внутри клуба, а не вне его. Этого буду придерживаться в будущем. В данный момент нельзя создавать напряжение в клубе. У нас есть хорошая команда, которая борется за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов", — цитирует Абидаля Marca.

Ранее функционер рассказал, что хотел бы возвращения Неймара.