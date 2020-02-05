Испания

Президент "сине-гранатовых" не торопится принимать серьезное решение.

Хосеп Мария Бартомеу не будет увольнять спортивного директора клуба Эрика Абидаля, уверяет Sport.es.

По информации источника, президент каталонцев хочет нивелировать конфликт между Лионелем Месси и Эриком Абидалем.

В четверг, 5-го февраля, Хосеп Бартомеу собирается отправиться вместе с командой на матч /4 Кубка Испании против Атлетика, показав единство клуба.

Напомним, что если конфликт получит продолжение, то Манчестер Сити готов воспользоваться ситуацией и "увести" Лионеля Месси.