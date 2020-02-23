Испания

Позиция "оружейников" после матча сильно контрастирует с высказываниями их тренера до игры.

Эйбар на своей официальной странице в Твиттере выразил восторг действиями нападающего Барселоны Лионеля Месси, который забил "оружейникам" четыре гола во вчерашней встрече Ла Лиги (5:0).

"У нас нет другого выбора, как встать и аплодировать тебе, Лео Месси", — написал клуб в Твиттере.

Перед игрой тренер "оружейников" Хосе Луис Мендилабар говорил о способности Месси правильно распределять силы во время матча. При этом специалист назвал аргентинца "ублюдком".

Барселона благодаря победе над Эйбаром впервые за 57 лет вышла на первое место в сводной таблице результативности Ла Лиги.