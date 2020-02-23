Испания

Матч 25-го тура чемпионата Испании между Хетафе и Севильей завершился крупной победой гостей.

Неожиданно для всех обосновавшийся в зоне Лиги чемпионов Хетафе потерпел второе поражение в первенстве Ла Лиги подряд. На сей раз обидчиком "феномена" Примеры стала Севилья.

В матче 25-го тура чемпионата Испании Севилья на выезде отправила в ворота Хетафе три безответных мяча и подвинула соперника на четвертое место, взобравшись на третье.

Хетафе — Севилья 0:3

Голы: Окампос, 43, Фернандо, 67, Кунде, 75.

Хетафе: Сория — Суарес, Дакунам, Родригес, Оливера — Ньом (Кенеди, 71), Этебо (Арамбарри, 58), Максимович, Кукурелья — Молина, Дейверсон (Анхель, 46).

Севилья: Вацлик (Буну, 46) — Кунде, Гудель, Диего Карлос — Навас, Хоан Жордан, Фернандо (Оливер Торрес, 78), Регилон — Сусо (Серхи Гомес, 72), де Йонг, Окампос.

Предупреждения: Ньом, Родригес, Дакунам, Кукурелья, Максимович, Этебо, Молина — Регилон, Кунде, Навас.

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