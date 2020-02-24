Испания

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 25-го тура Примеры Севилья крупно обыграла на выезде Хетафе со счетом 3:0. Голами в составе нервионцев отличились Лукас Окампос, Фернандо и Жюль Кунде.



Хетафе – Севилья 0:3

Голы: Окампос, 43, Фернандо, 67, Кунде, 75.

Хетафе: Сория — Суарес, Дакунам, Родригес, Оливера — Ньом (Кенеди, 71), Этебо (Арамбарри, 58), Максимович, Кукурелья — Молина, Дейверсон (Анхель, 46).

Севилья: Вацлик (Буну, 46) — Кунде, Гудель, Диего Карлос — Навас, Хоан Жордан, Фернандо (Оливер Торрес, 78), Регилон — Сусо (Серхи Гомес, 72), де Йонг, Окампос.

Предупреждения: Ньом, Родригес, Дакунам, Кукурелья, Максимович, Этебо, Молина — Регилон, Кунде, Навас.

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