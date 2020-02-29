Испания

Каталонцы определились с составом на матч против мадридского клуба.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен огласил заявку команды на матч против мадридского Реала в 26-м туре УПЛ.

К поединку будут готовиться 18 футболистов "сине-гранатовых", включая защитника Хорди Альбу, который восстановился после травмы.

Полностью заявка Барселоны выглядит следующим образом:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето;

Защитники: Нельсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Ленгле, Хорди Альба, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Алекс Кольядо;

Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Мартин Брайтуэйт, Анссумане Фати.

Матч Реал – Барселона состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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