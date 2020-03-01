Болельщики Райо Вальекано снова не оставили без внимания Романа Зозулю.
РОМАН ЗОЗУЛЯ, ФОТО: ФК АЛЬБАСЕТЕ
01 марта 2020, 01:59
В 30-м туре Сегунды между собой встречались Альбасете и Райо Вальекано.
В стартовом составе хозяев вышел Роман Зозуля. Отметим, что матч первого круга между этими командами завершился скандалом: украинца называли "нацистом", в результате чего игра была прервана из-за оскорбительных речевок на стадионе.
Не обошлось без происшествий и в этот раз: на этот раз фанаты Райо Вальекано скандировали "Зозуля – коммунист".
Тем не менее, матч был доигран до конца, а встреча завершилась ничьей – 1:1. Роман Зозуля провел на поле 75 минут.
Напомним, что в феврале 2017 года Зозуля перешел в аренду в Райо Вальекано из Бетиса, но болельщики восприняли украинца враждебно. В итоге, Зозуля практически сразу покинул Райо, не сыграв за клуб ни одного матча.
В текущем сезоне Альбасете расположился на 17-й строчке в Сегунде, а Райо Вальекано – 6-й.
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