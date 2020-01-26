Украина

Днепр-1 планирует усилить атакующую линию.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко признался, что хотел бы видеть форварда Альбасете Романа Зозулю в качестве игрока своей команды.

"Было бы здорово, если бы Роман пришел к нам. С удовольствием приняли бы его. С ним есть контакт, есть связь. Но пока у него есть силы, пока он нужен в Испании, наверное, он будет оставаться там".

"Что касается игры с двумя нападающими, то с удовольствием попробовали бы. Но для этого нужны подходящие форварды, которые угрожают воротам, создают моменты. Мы в поисках таких футболистов", — сказал Михайленко в интервью пресс-службе Днепра-1.

В текущем сезоне Роман Зозуля провел в рамках Сегунды 22 матча, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что опытный форвард Станислав Кулиш покинул СК Днепр-1.

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