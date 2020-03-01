Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 26-го тура испанской Примеры Севилья принимала на своем поле Осасуну, где интрига сохранялась вплоть до финального свистка.

Казалось бы, что игрокам Осасуны удастся добыть в гостях одно очко, однако гол Юссеф Эн-Несири в компенсированное ко второму тайму время принес Севилье победу со счетом 3:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Севилья — Осасуна:

Севилья — Осасуна 3:2

Голы: Эль-Незири, 13, 90+3, Окампос, 45+1 — Аридан, 64, Роберто Торрес, 74, с пенальти.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Серхи Гомес, Эскудеро — Васкес (де Йонг, 75), Фернандо (Гудель, 32), Оливер Торрес — Окампос, Эль-Незири, Рони Лопеш (Сусо, 66).

Осасуна: Эррера — Ронкалья, Аридан, Давид Гарсия, Эступиньян — Роберто Торрес (Унаи Гарсия, 90), Ойер, Брашанац, Тони Лато (Рубен Гарсия, 79) — Гальего, Арнаис (Рубен, 56).

Предупреждения: Фернандо, Оливер Торрес — Брашанац, Арнаис.

Удаление: Эррера, 54.