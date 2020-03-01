Испания

В 26-м тура чемпионата Испании Севилья закрепилась в зоне Лиги чемпионов.

Казалось, ничто не предвещало проблем Севилье в домашнем матче 26-го тура первенства Примеры против Осасуны, особенно после того, как хозяева повели в счете с преимуществом в два мяча, а гости потеряли вратаря из-за удаления.

Однако то ли Севилья посчитала дело сделанным и успокоилась раньше времени, то ли наваррцы вспомнили героическое прошлое своих предков, но Осасуна также смогла забить дважды.

И лишь в компенсированное время матча хозяева все-таки склонили чашу весов в свою пользу и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Севилья — Осасуна 3:2

Голы: Эль-Незири, 13, 90+3, Окампос, 45+1 — Аридан, 64, Роберто Торрес, 74, с пенальти.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Серхи Гомес, Эскудеро — Васкес (де Йонг, 75), Фернандо (Гудель, 32), Оливер Торрес — Окампос, Эль-Незири, Рони Лопеш (Сусо, 66).

Осасуна: Эррера — Ронкалья, Аридан, Давид Гарсия, Эступиньян — Роберто Торрес (Унаи Гарсия, 90), Ойер, Брашанац, Тони Лато (Рубен Гарсия, 79) — Гальего, Арнаис (Рубен, 56).

Предупреждения: Фернандо, Оливер Торрес — Брашанац, Арнаис.

Удаление: Эррера, 54.

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