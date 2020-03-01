Испания

Португалец решил лично поддержать свою бывшую команду.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, ранее защищавший цвета Реала, решил прилететь в Испанию, чтобы лично поддержать свой бывший клуб в сегодняшнем Эль Классико.

Сперва авторитетное издание Marca сообщило о том, что португалец будет присутствовать на Сантьяго Бернабеу, а после Роналду был замечен болельщиками около стадиона, где он раздавал автографы.

Отметим, что следить за событиями матча Реал — Барселона вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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