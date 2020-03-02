Испания

Бразильский вингер побил рекорд Лионеля Месси.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0).

Автором первого гола в составе "сливочных" стал Винисиус Жуниор, которые вывел в свою команду вперед на 71-й минуте встречи.

Примечательно, что бразильский вингер стал самым молодым футболистом, который забивал в Эль Классико в рамках чемпионата Испании. Ему на этот момент исполнилось 19 лет и 233 дня.

До Винисиуса данный рекорд принадлежал Лионелю Месси (19 лет и 259 дней), который 10 марта 2007 года оформил в ворота Реала хет-трик на Камп Ноу.

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