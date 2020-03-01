Испания

Аргентинскому форварду покорилось очередное достижение.

Мадридский Реал принимает Барселону в поединке 26-го тура испанской Примеры.

Стоит отметить, что капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси покорилось очередное достижение благодаря участию в этом матче.

Аргентинский нападающий установил новый рекорд Барселоны по количеству проведенных Эль Классико в истории (43). Ранее данное достижение принадлежало легенде каталонского клуба Хави.

Отметим, что следить за событиями матча Реал — Барселона вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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