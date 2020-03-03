Испания

Баскский форвард хочет подписать форварда Ювентуса.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин попал в сферу интересов Атлетика, сообщает издание Marca.

"Львы" намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются подписать аргентинского форварда, который получит статус свободного агента. Футболист попадает под критерии баскского клуба, так как его прадед был баском, эмигрировавшим в Аргентину.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 33 поединка в футболке "бьянконери", отличившись восемью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает возможность продления контракта с Игуаином.

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