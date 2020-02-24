Туринский клуб продлил контракт с хавбеком.
Блез Матюиди, Getty Images
24 февраля 2020, 07:35
Полузащитник Блез Матюиди останется в Ювентусе на следующий сезон, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Контракт французского хавбека со "старой синьорой" истекал в конце сезона, но руководство клуба воспользовалось опцией продления.
"Я остаюсь, в моем контракте была опция продления, и клуб воспользовался ею. Рад, что останусь еще на сезон. У меня не было сомнений, так как я чувствовал поддержку всех сторон, и также я думал о своей семье, которой нравится город", – рассказал Матюиди.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 30 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус близок к продлению контракта с защитником Джорджо Кьеллини.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.