Италия

Туринский клуб продлил контракт с хавбеком.

Полузащитник Блез Матюиди останется в Ювентусе на следующий сезон, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Контракт французского хавбека со "старой синьорой" истекал в конце сезона, но руководство клуба воспользовалось опцией продления.

"Я остаюсь, в моем контракте была опция продления, и клуб воспользовался ею. Рад, что останусь еще на сезон. У меня не было сомнений, так как я чувствовал поддержку всех сторон, и также я думал о своей семье, которой нравится город", – рассказал Матюиди.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 30 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус близок к продлению контракта с защитником Джорджо Кьеллини.

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