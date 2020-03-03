Испания

Бразилец получил мышечное повреждение.

Полузащитник Фернандо Режес пропустит ближайшие матчи Севильи из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Mundo Deportivo.

Бразильский хавбек получил повреждение приводящей мышцы и пропустит несколько недель. Предполагается, что 32-летний игрок пропустит матчи с Атлетико и Бетисом в Примере, а также обе встречи с Ромой в Лиге Европы.

Фернандо присоединился к Севилье прошлым летом из Галатасарая за 4 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 28 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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