Вильямс: Атлетик покинет футбольное поле, если с трибун будет доноситься расизм

Испания

Футболист считает, что на сегодняшний день недопустимо проявление расизма в мире.

Нападающий Атлетик Бильбао Иньяки Вильямс рассказал, что его команда покинет футбольное поле, если в каком-то из матчей фанаты на трибунах будут применять расизм.

"Если это повторится, многие меня поддержат. Я знаю, что мои одноклубники уйдут с поля вместе со мной. Я говорил с ними, и в следующий раз мы уйдем с поля".

"В середине 21 века подобное недопустимо. Неважно, какой у человека цвет кожи, раса или пол", — приводит слова футболиста Cope.

В январском матче против Эспаньола Виляьмс стал жертвой расизма со стороны болельщиков каталонцев.