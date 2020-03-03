Вильямс: Атлетик покинет футбольное поле, если с трибун будет доноситься расизм

Футболист считает, что на сегодняшний день недопустимо проявление расизма в мире.
Иньяки Вильямс, Getty Images
03 марта 2020, 16:53
Нападающий Атлетик Бильбао Иньяки Вильямс рассказал, что его команда покинет футбольное поле, если в каком-то из матчей фанаты на трибунах будут применять расизм.
"Если это повторится, многие меня поддержат. Я знаю, что мои одноклубники уйдут с поля вместе со мной. Я говорил с ними, и в следующий раз мы уйдем с поля".
"В середине 21 века подобное недопустимо. Неважно, какой у человека цвет кожи, раса или пол", — приводит слова футболиста Cope.
В январском матче против Эспаньола Виляьмс стал жертвой расизма со стороны болельщиков каталонцев.
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