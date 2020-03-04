Испания

Форвард отреагировал на критику в свой адрес.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков Райо Вальекано, заявив, что его не волнует подобная критика.

"Когда все это началось, я был фашистом. Затем они начали проверять мой Facebook, и я стал нацистом. Недавно они называли меня расистом, а в этот раз, хоть я и не слышал, но мне передали, что они назвали меня коммунистом — в словах этих людей нет никакого смысла".

"Меня не удивит то, как они будут называть меня в следующий раз", — сказал Зозуля ПРОФУТБОЛ.

Напомним, фанаты Райо обзывали украинского футболиста коммунистом в домашней игре Альбасете против мадридцев, которая завершилась со счетом 1:1.

Напомним, из-за оскорблений Зозули в аналогичном матче первого круга, Райо был оштрафован на 18 тысяч евро, а домашние трибуны были частично закрыты на две игры.