Испания

Каталонцы согласовали условия нового договора с немецким вратарем.

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген близок к подписанию нового соглашения с Барселоной, сообщает ESPN.

Каталонский клуб согласовал условия нового контракта с немецким вратарем и может официально оформить его в ближайшее время. Продление кипера является одной из приоритетных задачей президента клуба Хосепа Марии Бортомеу.

Действующий контракт Тер Штегена с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний страж ворот провел 33 поединка в составе "сине-гранатовых", пропустив 34 гола.

Ранее сообщалось, что Тер Штеген может покинуть Барселону из-за конфликта с командой.

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