Испания

Действия итальянского профсоюза привели к отмене чемпионата до 3 апреля.

Испанский профсоюз футболистов считает лучшим вариантом приостановку футбольных игр в стране – на всех уровнях, во всех дивизионах, как для мужчин, так и для женщин. Об этом ИПФ сообщает в своем официальном заявлении.

Ранее Ла Лига объявила о том, что все игры в стране будут проводиться за закрытыми дверями в ближайшие две недели.

Не пускали болельщиков на стадион и на матч Валенсия – Аталанта. Однако даже угроза коронавируса не помешала испанским фанатам собраться снаружи стадиона и подбадривать команду.

В Италии также планировали проводить матчи без зрителей, однако после протестов профсоюза игроков и министерства здравоохранения чемпионат был прерван как минимум до начала апреля.