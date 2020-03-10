Испания

Болельщики не смогут посетить ближайшие матчи испанского чемпионата.

Руководство Ла Лиги объявило, что следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей, информирует издание AS.

Такое решение было принято на основе отчетов Министерства здравоохранения с целью уменьшения риска распространения коронавируса. Ограничения будут касаться следующих двух туров, но в случае необходимости их могут продлить.

Ла Лига будет пытаться организовать проведение матчей таким образом, чтобы завершить чемпионат к ранее запланированному сроку.

Ранее сообщалось, что Серию А остановили до 3 апреля из-за коронавируса.

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