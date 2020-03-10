Болельщики не смогут посетить ближайшие матчи испанского чемпионата.
Болельщики на матче Реал - Барселона, Getty Images
10 марта 2020, 14:02
Руководство Ла Лиги объявило, что следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей, информирует издание AS.
Такое решение было принято на основе отчетов Министерства здравоохранения с целью уменьшения риска распространения коронавируса. Ограничения будут касаться следующих двух туров, но в случае необходимости их могут продлить.
Ла Лига будет пытаться организовать проведение матчей таким образом, чтобы завершить чемпионат к ранее запланированному сроку.
Ранее сообщалось, что Серию А остановили до 3 апреля из-за коронавируса.
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