Италия

Матчи чемпионата Италии отменены решением властей страны.

В понедельник, 9 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования страны, включая Серию А, будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.

Такое решение было принято из-за существенного количества подтвержденных больных за минувшие сутки — 1598 человек.

Кроме того, ограничения, которые ранее распространялись лишь на регионы вокруг Ломбардии до 3 апреля, теперь коснутся всей Италии.

"Времени больше нет, цифры говорят о значительном росте заразности и смертности. Я подпишу новый указ, который можно обобщить одной фразой: "Я остаюсь дома". У нас также есть более строгие меры для спортивных мероприятий. Серия А и все турниры приостановлены. Поклонники должны принять это", — заявил Джузеппе Конте на пресс-конференции.

Напомним, что прошлый тур Серии А могли отменить за минуту до старта поединка Парма — СПАЛ, но все же не стали этого делать.

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