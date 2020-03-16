Немецкий голкипер близок к продлению контракта с каталонцами.
Барселона после длительного переговорного процесса согласилась увеличить оклад Марка-Андре тер Штегена, сообщает Николо Шира.
Итальянский журналист уверяет, что каталонцы и немецкий голкипер находятся в активной фазе переговоров. Барселона готова платить 6,3 миллиона евро плюс бонусы. Текущий контракт немца подходит к концу летом 2022 года.
В этом сезоне тер Штеген провел 34 поединка в футболке Барселоны, пропустив 34 гола и проведя 11 "сухих" матчей.
Напомним, что за ситуацией с немецким голкипером пристально следит Челси.