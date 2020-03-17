Испания

Каталонский клуб хочет провести обмен игроками с Интером.

Барселона готова отпустить полузащитника Артуро Видаля в Интер следующим летом, сообщает издание Sport.

Чилийский хавбек заинтересован в переходе в миланский клуб, и Барселона готова пойти ему на встречу. Руководство каталонцев планирует включить футболиста в сделку по нападающему Лаутаро Мартинесу, который является их приоритетной трансферной целью.

Действующий контракт Видаля с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продать защитника Самуэля Умтити.

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