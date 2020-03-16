Каталонцы готовы обновить состав в ближайшее трансферное окно.
Лаутаро Мартинес, фото getty images
16 марта 2020, 11:20
Барселона использует паузу из-за коронавируса для работы над летними трансферами, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что каталонцы собираются подписать левого защитника, центрального защитника, центрального полузащитника и забивного нападающего.
Только одна из кандидатур четко определена — каталонцы хотят приобрести Лаутаро Мартинеса из Интера.
Напомним, что ранее Интер затребовал за аргентинского нападающего трех игроков Барселоны.
Кроме того, "сине-гранатовым" приписывали интерес к Анхелиньо, который сейчас выступает за Лейпциг на правах аренды из Манчестер Сити.