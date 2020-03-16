Испания

Каталонцы готовы обновить состав в ближайшее трансферное окно.

Барселона использует паузу из-за коронавируса для работы над летними трансферами, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что каталонцы собираются подписать левого защитника, центрального защитника, центрального полузащитника и забивного нападающего.

Только одна из кандидатур четко определена — каталонцы хотят приобрести Лаутаро Мартинеса из Интера.

Напомним, что ранее Интер затребовал за аргентинского нападающего трех игроков Барселоны.

Кроме того, "сине-гранатовым" приписывали интерес к Анхелиньо, который сейчас выступает за Лейпциг на правах аренды из Манчестер Сити.