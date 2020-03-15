Чилийский полузащитник не желает вновь играть за турицнев.
Артуро Видаль, getty images
15 марта 2020, 08:30
Артуро Видаль между Ювентуом и Интером выберет переход в стан последних, сообщает Calciomercato.
Ключевым фактором для чилийского полузащитника будет возможность вновь поработать с Антонио Конте, который тренировал его в Ювентусе.
Контракт Видаля с Барселоной действителен до конца следующего сезона. За минувшую часть этого чилиец успел забить шесть голов и сделать три ассиста.
Напомним, что переговоры с полузащитником также готов начать Манчестер Юнайтед.