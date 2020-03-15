Италия

Чилийский полузащитник не желает вновь играть за турицнев.

Артуро Видаль между Ювентуом и Интером выберет переход в стан последних, сообщает Calciomercato.

Ключевым фактором для чилийского полузащитника будет возможность вновь поработать с Антонио Конте, который тренировал его в Ювентусе.

Контракт Видаля с Барселоной действителен до конца следующего сезона. За минувшую часть этого чилиец успел забить шесть голов и сделать три ассиста.

Напомним, что переговоры с полузащитником также готов начать Манчестер Юнайтед.