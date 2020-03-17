Испания

Испанец поделился своим мнением об украинском вратаре.

Голкипер Вальядолида Жорди Масип рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по команде Андреем Луниным, который в январе присоединился к Овьедо.

"Сейчас у меня хорошие отношения с Хосе Каро. С Андреем Луниным мне было сложнее из-за его характера. Каждый идет своим путем. С Хосе я много разговариваю, мы соревнуемся на тренировках. Хосе – отличный парень, Лунин тоже, но он более сдержанный. У каждого свой характер. Лунин более сдержанный, сосредоточен на себе", – рассказал Масип в интервью изданию Marca.

После перехода в Овьедо 21-летний украинец провел 9 поединков, пропустив 10 голов.

Ранее сообщалось, что Реал не рассчитывает на Лунина и намерен выкупить Ареола.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.