Испания

Голкипер Овьедо рассказал о ситуации с Covid-19 в Испании.

Большинство национальных чемпионатов в Европе были прерваны в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Не стали исключением и испанские Ла Лига и Сегунда, в которой играет Андрей Лунин.

"Касательно нашей испанской зоны, здесь, вроде бы, более-менее спокойно. Никакой тревоги нет. Ради безопасности люди делают покупки, мы тоже закупились наперед. Дома все есть", — цитирует Андрея Лунина Football Hub.

Сроки возобновления чемпионатов Испании пока неизвестны.

Что касается игровой карьеры Лунина, то ближайшим летом он вряд ли вернется в Реал в качестве дублера Тибо Куртуа: по информации AS, "сливочные" собираются выкупить у ПСЖ Альфонса Ареола.