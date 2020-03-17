Испания

Каталонцы больше не рассчитывают на француза.

Барселона разочаровалась в нападающем Усмане Дембеле и намерена продать его в летнее трансферное окно, сообщает издание AS.

Руководство каталонского клуба недовольно постоянными травмами форварда и его отношением к работе и поэтому решило избавиться от него по окончании сезона. В данный момент француз восстанавливается после повреждения коленных связок и должен вернуться в строй в августе.

Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона также намерена продать защитника Самуэля Умтити.

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