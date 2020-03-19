Испания

Испанцы имеют свой план за финиш сезона.

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что на сегодняшний день основной целью остается завершить сезон в конце июня.

"Основной сценарий состоит в том, что в середина или конец мая — самая поздняя дата возобновления турниров, чтобы мы все могли завершить сезон 30 июня".

"Другие сценарии уже идут в обратном направлении. Также все может зависеть от некоторых игр Лиги чемпионов, которые могут быть сыграны на выходных, что может дать нам немного времени, чтобы успеть восстановиться. Мы сделали календарные расчеты еще до того, как Евро перенесли", — цитирует Тебаса Marca.

Ранее президент Примеры заявил, что все решения они будут согласовывать с федерациями других стран.