Испания

Испанцы надеются, что ситуация решится в скором времени.

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что он уверен в том, что несмотря на тяжелую ситуацию с эпидемией коронавируса, чемпионат удастся доиграть.

"Я уверен, что мы намерены завершить сезон. Мы сотрудничаем с другими лигами, чтобы согласовать все даты", — цитирует Тебаса Goal.

Ранее сообщалось, что от коронавируса среди клубов Испании больше всего пострадала Валенсия, где обнаружено пять случаев заражения. Первым в составе "летучих мышей" заболел защитник Эсекьель Гарай.

Также отмечалось, что испанские команды понесут значительные финансовые потери из-за остановки чемпионатов.