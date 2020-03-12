Англия

Микель Артета лично заинтересован в подписании опорного хавбека Атлетико.

Полузащитник Атлетико Томас Партей следующим летом может отправиться в английскую Премьер-лигу, где в его услугах заинтересован Арсенал. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер "канониров" рассматривает 26-летнего опорного хавбека в качестве одной из главных целей на летнее трансферное окно.

Отмечается, что в контракте ганского футболиста есть пункт, позволяющий потенциальному покупателю выкупить его за 45 миллионов фунтов (около 50,7 млн евро).

Арсенал готов выплатить данную клаусулу, однако последнее слово будет за самим Партеем.

Ранее сообщалось, что Атлетико намерен продлить контракт с Томасом Партеем, увеличив сумму его отступных до 100 миллионов евро.

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