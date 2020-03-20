Каталонцы намерены приобрести молодого француза.
Дайот Упамекано, getty images
20 марта 2020, 08:20
Руководство Барселоны рассматривает вариант с приобретением защитника Лейпцига Дайота Упамекано в будущее межсезонье, сообщает le10sport.
По данным источника, 21-летний французский футболист может заменить центрбэка Самуэль Умтити, которого каталонцы нацелены продать в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Упамекано провел 20 матчей в Бундеслиге: он не отличился результативными действиями.
Ранее сам футболист подтвеждал, что целый ряд клубов заинтересованы в его услугах. Ранее СМИ сообщали, что видеть в своем составе игрока хочет Милан.