Испания

Каталонцы намерены приобрести молодого француза.

Руководство Барселоны рассматривает вариант с приобретением защитника Лейпцига Дайота Упамекано в будущее межсезонье, сообщает le10sport.

По данным источника, 21-летний французский футболист может заменить центрбэка Самуэль Умтити, которого каталонцы нацелены продать в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Упамекано провел 20 матчей в Бундеслиге: он не отличился результативными действиями.

Ранее сам футболист подтвеждал, что целый ряд клубов заинтересованы в его услугах. Ранее СМИ сообщали, что видеть в своем составе игрока хочет Милан.