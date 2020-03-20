Испания

Каталонский клуб намерен сохранить в своем составе ключевого футболиста.

Руководство Барселоны намерено сделать все, чтобы сохранить Лионеля Месси в своем составе, сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать новый контракт с аргентинцем в этом месяце.

Действующее соглашение Месси с Барселоной рассчитано до 30 июня 2021 года, но форвард может покинуть клуб при определенных обстоятельствах предстоящим летом.

Тем не менее, все идет к тому, что Месси заключит новый контракт: идея Жозепа Бартомеу заключается в том, что Лионель заключит "пожизненное" соглашение, в то время как игрок готов на ежегодное обновление.

В последнее время отношения Месси с руководством Барселоны наладились, поэтому в клубе уверены в успехе сделки.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны может попросить игроков согласиться на понижение зарплаты.

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