Испания

Каталонцы не хотят платить 111 миллионов евро.

Барселона видит Лаутаро Мартинеса главной целью на летнее трансферное окно и была готова активировать опцию выкупа, которая составляет 111 миллионов евро.

Тем не менее, AS сообщает, что "сине-гранатовые" дождутся июля и постараются приобрести аргентинца по сниженной цене.

По мнению испанского клуба, Интер согласится продать Лаутаро дешевле из-за финансовых потерь, которые вызваны эпидемией коронавируса.

Напомним, что заменить аргентинца в Интере может нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль.