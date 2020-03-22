"Сине-гранатовые" хотят вернуть игрока из аренды.
Карлес Аленья в матче с Барселоной, Getty Images
22 марта 2020, 17:38
Барселона рассчитывает на полузащитника Карлеса Аленью и готова предоставить ему место в команде, сообщает издание Sport.
Главный тренер каталонцев Кике Сетьен доволен действиями хавбека и хочет поработать с ним в следующем сезоне.
Аленья перешел в Бетис на правах аренды в минувшем январе. В футболке "вердибланкос" 22-летний игрок провел 10 поединков, отличившись двумя ассистами.
Действующий контракт испанца с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Интер хочет заполучить Аленью как часть сделки по Лаутаро Мартинесу.
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