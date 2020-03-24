Испания

Каталонцы решили спланировать свое будущее заранее.

Руководство Барселона рассчитывает, что команда возобновит тренировки 27 апреля, сообщает AS.

Источник сообщает, что чрезвычайное положение в Испании будет действовать еще до 13 апреля.

Футболисты "сине-гранатовых" работают дома по индивидуальной программе и регулярно общаются с тренерским штабом.

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Напомним, что ранее в Испании отложили все футбольные турниры на неопределенный срок.

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