Испания

Однако получать на уровне Лионеля Месси и Луиса Суареса немецкий вратарь пока не заслужил.

Легендарный полузащитник Барселоны Ривалдо прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера Марка-Андре Тер Штегена. Пока что стороны не могут сойтись на размере заработной платы.

"Барселона обсуждает продление контракта с Тер Штегеном, и я согласен, что он заслуживает повышение зарплаты, учитывая, что делал для клуба последние пару лет", — заявил Ривалдо Betfair.

"Конечно, многое будет зависеть от требований футболиста. Я не считаю, что он должен получать наравне с Суаресом и Месси, однако должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны".

"Он излучает безопасность, команда строится с вратаря. Марк-Андре знает, как играть ногами, он уже много раз спасал команду, и он явно заслуживает лучшего жалования".

Каталонское издание Sport приписывает интерес к Тер Штегену Баварии, однако ряды мюнхенцев летом пополнит Александр Нюбель из Шальке.