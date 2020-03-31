Испания

Вероятно, защитник в ближайшем будущем уйдет из Реала.

Алекс Фернандес, брат защитника мадридского Реала Начо Фернандеса, заявил, что приглашал его играть с ним за Кадис, который выступает в Сегунде.

"Я много раз говорил ему, чтобы он присоединился ко мне в Кадисе. Конечно, мне бы очень хотелось поиграть в Примере с моим братом, но я понимаю, что сейчас ситуация сложная".

"Но если Начо рассмотрит возможность играть вместе, я надеюсь, что он обратит внимание на этот вариант", — сказал Алекс Фернандес Marca.

Ранее сообщалось, что руководство "бланкос" в будущее трансферное окно планирует продать целый ряд футболистов, среди которых и Начо.