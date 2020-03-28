"Сливочные" планируют расстаться как минимум с четырьмя футболистами.
Гарет Бэйл, Getty Images
28 марта 2020, 16:59
Мадридский Реал будет рассматривать новые подписания в летнее трансферное только тогда, когда сможет продать ряд своих футболистов. Об этом сообщает AS.
По информации источника, руководство "сливочных" планирует расстаться как минимум с Гарет Бэйлом, Хамесом Родригесом, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом.
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Отмечается, что будущее Луки Модрича, Марсело, Начо Фернандеса и Браима Диса также находится под вопросом, однако Реал, помимо полноценной продажи, готов рассмотреть варианты с арендой этих футболистов.
Ранее стало известно, что мадридский Реал решил отложить свои планы на летнее трансферное окно, пока ситуация с возобновлением чемпионата Испании и Лиги чемпионов окончательно не разрешится.
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