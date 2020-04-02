Испания

Руководство испанской лиги подготавливает клубы к возвращению на поле.

Ла Лига предложила клубам план возвращения к тренировкам и подготовки к возобновлению чемпионата Испании, сообщает издание AS.

План руководства испанской лиги рассчитан на 15 дней и сосредоточен на четырех аспектах, которые должны помочь игрокам подготовиться к официальным матчам. Планируется, что футболисты начнут с подготовки к тренировкам, затем приступят к индивидуальным занятиям, после – к тренировкам в группах по 8 человек, а уже после этого смогут начать полноценный тренировочный процесс.

Кроме того, за 72 часа до возобновления тренировок Ла Лига намерена провести тестирование на коронавирус среди всех игроков и их близких.

Ранее сообщалось, что Ла Лига планирует доигрывать сезон в середине лета.

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