Испания

Руководство лиги сообщило клубам о самом ожидаемом варианте развития событий.

Ла Лига провела видео-конференцию с клубами, на которой сообщила о намерении доиграть сезон, уверяет AS.

Рассматривается порядка пяти вариантов, но несмотря на не самую оптимистичную ситуацию в последнее время, руководство лиги не хочет, чтобы решения принимались не на футбольном поле.

Отметим, что президент федерации футбола Испании также настаивает на том, что турниры нужно доиграть.

Напомним, что в Испании постепенно настраиваются на график, при котором придется играть через каждые два дня.