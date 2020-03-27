Испания

По примеру Англии, Ла Лига планирует играть в Boxing Day.

В Испании рассматривают различные варианты окончания сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса, и планируют календарь на следующий сезон — сообщает Marca.

По информации авторитетного издания, сезон-2020/21 в Ла Лиге начнется в середине сентября и в нем не будет запланирована пауза на Рождество, а, как это принято в Англии, один из туров пройдет на Boxing Day — 26 декабря.

Впрочем, это лишь один из вариантов. Работа над составлением оптимального календаря продолжается.

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